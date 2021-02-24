В Тверской области набирают волонтеров для голосования за объекты благоустройства

Один из примеров благоустройства в рамках программы по формированию комфортной городской среды - набережная в Старице. Фото: ЗСТО

24 февраля во многих регионах, в том числе и в нашем, стартовала регистрация добровольцев, которые будут помогать при организации голосования за объекты благоустройства программы по формированию комфортной городской среды. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны смогут сделать свой выбор в пользу какой-либо территории в родном городе.

По итогам голосования будут определены места и объекты для благоустройства или реконструкции в 2022 году. Жители Тверской области смогут увидеть проекты нашего региона в марте. Их представят 11 городов с населением свыше 20 тысяч человек – Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля.

- Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий, - считает губернатор Игорь Руденя.

Волонтеры будут информировать граждан о проектах, а также помогут зарегистрироваться и проголосовать. Они будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно до 22 марта оставить заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785.