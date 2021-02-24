Срок ремонта коллектора на проспекте Победы в Твери продлили до 19 марта

Ремонт коллектора на проспекте Победы в Твери продлили до 19 марта Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Роман Пантелеев

Работы по ремонту коллектора на проспекте Победы у дома №74 в Твери продлены до 19 марта. Об этом сообщили подписчики в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

24 февраля автомобилисты заметили, что на информационном щите, который установлен на месте ремонта, изменились сроки ремонта. Ранее сообщалось, что работы продлятся до 22 февраля. Теперь дата сдвинулась на 19 марта.

Официальных сообщений об изменении сроков ремонта пока не поступало.

Напомним, провал асфальта в микрорайоне "Чайка" образовался 24 января. Сроки ремонта несколько раз сдвигали из-за погодных условий и большого объема работ.

Сквозной проезд транспорта по проспекту Победы ограничен. Объезд осуществляется по улице Склизкова в соответствии с дорожными знаками.

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