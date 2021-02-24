22 009 жителей старшего возраста привились от коронавируса в Тверской области

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области 22 009 жителей старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Это почти половина от общего числа вакцинированных.

Всего в регионе с начала прививочной кампании вакцину получили 44 069 человек. За минувшие сутки, 23 февраля, вакцинировались 383 человека. В федеральный регистр внесена информация о 39 531 вакцинированном гражданине.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, до начала нового учебного года в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

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