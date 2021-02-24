В Ботаническом саду Твери пройдет семейный праздник "Птичья столовая"

Ботанический сад приглашает на семейный праздник Фото: vk.com/hortus

27 февраля Ботанический сад Твери приглашает гостей на семейный праздник "Птичья столовая".

Посетители вместе с орнитологом, профессором Андреем Зиновьевым отправятся в увлекательно-познавательное путешествие по парку сада "Зимние тайны пернатых друзей", посмотрят выставку ксилогравюр и этнических аксессуаров, посетят оранжерею с тропическими растениями, выставку орхидей и хищных растений.

Также будет оргазинован конкурс на лучшую кормушку для птиц, сделанную своими руками. А согреться можно будет ароматным чаем из самовара (не забудьте взять кружку).

Приносите угощение для птиц и не забудьте маску для себя.

Начало праздника в 12:00. Вход платный.