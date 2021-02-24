Пьяный таксист с пассажиром врезался в столб на трассе М-10 в Тверской области

Пьяный таксист совершил ДТП на трассе М-10 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 23 февраля, на 163-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управлял в состоянии алкогольного опьянения автомобилем такси марки "Тойота Камри", не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в фонарный столб.

- Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводилось сотрудником ДПС, результат положительный, - уточнили в УГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель и 40-летний пассажир автомобиля. Оба были не пристегнуты ремнями безопасности. С травмами их доставили в больницу.