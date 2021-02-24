Жители проголосовали за название новой железнодорожной станции в Ржеве Тверской области

Доехать от вокзала до Ржевского мемориала туристы смогут за 4 минуты Фото: ПТО

В Тверской области выбрали название новой железнодорожной станции возле мемориала Советскому солдату в Ржеве. Ее строят на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево. В голосовании приняли участие 2074 человека.

49,5 % граждан отдали предпочтение названию "Ржевский мемориал". На втором месте - 22,4% "Ржевский мемориал Советскому солдату", третий по популярности ответ 13,5% - "Мемориал Советскому солдату".

От железной дороги до музейного комплекса будет запущен автобус. Доехать от вокзала до мемориала туристы смогут за 4 минуты.

На станции будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, смонтировано освещение, установлены малые архитектурные формы. В здании появится зал ожидания, билетная касса, кафе и музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.

По мнению губернатора Игоря Рудени, станция станет популярной не только у жителей Тверской области, но и у гостей из других регионов.

Строительство идет по графику. Запустить движение поездов на смешанной тяге планируется в мае 2021 года.

Напомним, что из Твери до Ржевского мемориала можно добраться на автобусе №555. Он отправляется из Твери ежедневно в 8:10 и 15:10, из Ржева – в 11:50 и 18:50. Время в пути составляет ориентировочно 2 часа 50 минут. Полная стоимость проезда – 346 рублей.