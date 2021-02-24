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В Торжокском районе Тверской области Volkswagen Polo вылетел на встречку под грузовик

Данные о погибших и пострадавших уточняются
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области на 9 километре дороги «Торжок – Осташков» столкнулись легковушка Volkswagen Polo и грузовик Mercedes. Пока данных о количестве пострадавших не поступало.

Предварительно известно, что Volkswagen Polo зацепил обочину, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной. Затем автомобиль съехал в кювет.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из помятой легковой машины. На месте работали девять спасателей с двумя единицами техники.

Для пострадавших вызвали «скорую».

Новость дополняется.

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