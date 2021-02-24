Женщина получила травмы в ДТП на проспекте Победы в Твери

В аварии пострадала женщина-водитель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла утром, 24 февраля, на проспекте Победы у дома №6 в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, на участке столкнулись "Шевроле Авео" и "Лада Гранта". В ДТП пострадала 37-летняя женщина-водитель "Лады".

С травмами ее доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

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