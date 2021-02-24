В Тверской области проверят состояние отремонтированных по нацпроекту дорог

В Тверской области проверят состояние дорог, отремонтированных по нацпроекту. Фото: ПТО.

В Тверском регионе проверят, в каком состоянии дороги, которые находятся на гарантии по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в 2020 году отремонтировали 242 километра автотрасс. Инспекция объедет 74% из них до середины апреля.

Во время ремонтной кампании одна из поставленных задач была выполнить работы качественно с соблюдением стандартов. Строительные компании, работавшие в регионе, несут гарантийные обязательства (в зависимости от вида работ).

Если на дорогах выявят дефекты, подрядчик должен будет устранить их в установленные сроки. В прошлом году во время инспекции отремонтированных дорог серьезных замечаний не было.

Как сообщает областное правительство, в 2021-м поставлена задача привести в порядок 306 км дорог в регионе.