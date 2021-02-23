В Тверской области в Ржеве на три дня остановился «Поезд Победы»

"Поезд Победы" прибыл в Ржев. Фото: ПТО

«Поезд Победы» продолжает путешествие по Тверской области. В День защитника Отечества он прибыл к перрону в городе воинской славы Ржев.

Он будет стоять там три дня. За это время у ржевитян есть возможность посетить уникальную передвижную выставку, которая расположена в реальном поезде.

В нем воспроизведены свойственные для железнодорожных составов картины военных лет.

«Поезд Победы» - это инсталляция в семи вагонах, каждый из которых посвящен военной истории. Мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.

Посетители могут услышать аудиорассказ от лица женщины-железнодорожника, прототипом которой стала Елена Чухнюк - машинист, возившей в годы войны воинские поезда к линии фронта. Ее озвучивает актриса Екатерина Гусева.

Часть экспозиции. Фото: ПТО

Часть экспозиции. Фото: ПТО