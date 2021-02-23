В Тверской области в честь Дня защитника Отечества развернули огромные копии Знамени Победы

Юнармейцы развернули огромную копию Знамени Победы на Ржевском мемориале. Фото: предоставлено ПТО

В День защитника Отечества в Твери и на Ржевском мемориале были развернуты огромные копии Знамени Победы. В этой акции приняли участие юнармейцы и просто жители городов.

Таким образом они почтили память тех, кто защищал нашу Отчизну в страшные годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в Тверской области 23 февраля проводятся и другие акции. В них могут поучаствовать все желающие.

Это, к примеру, флешмоб с хештегом #НашиЗащитники. Женщины могут записать видео со благодарности своим коллегам-мужчинам за совместную работу в непростой 2020 год: врачам, волонтерам, учителям и представителям других профессий.

В 20.00 в городах воинской славы Твери и Ржеве прогремят праздничные салюты.