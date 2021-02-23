В Твери торжественно возложили цветы к стеле Город воинской славы Игорь Руденя и Владимир Васильев

В Твери губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник президента РФ Владимир Васильев возложили цветы к стеле Город воинской славы. Фото: ПТО.

23 февраля у стелы Город воинской славы тверичане почтили память, павших за родную землю. Среди представителей областной и федеральной власти были губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник президента России Владимир Васильев.

В карауле навытяжку стояли военнослужащие тверских частей. Равнение на них держали юнармайцы.

В карауле навытяжку стояли военнослужащие тверских частей. Равнение на них держали юрармайцы. Курсанты Академии ВКО имени Маршала Советского Союза Жукова прошли маршем.

– Тверская область вносит большой вклад в повышение обороноспособности нашей страны, в создание современных систем вооружений, не имеющих аналогов в мире, – отметил в поздравлении с Днем защитника Отечества губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В преддверии праздника, 19 февраля, глава региона вручил награды военнослужащим войсковых частей, расположенных на территории Тверского региона, сотрудникам Центрального НИИ Воздушно-космических сил, Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Жукова.