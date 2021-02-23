В Тверской области пенсионерка купила на три тысячи «спиртное и закусочку» и может сесть на шесть лет

В Тверской области 61-летняя жительница Конаково воспользовалась чужой банковской картой и может сесть в тюрьму на шесть лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

В конаковскую полицию обратилась 19-летняя девушка, которая потеряла банковскую карту. Она рассказала, что обнаружила пропажу, когда была в Конаково. Затем с карты списали три тысячи рублей в магазине.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали 61-летнюю местную жительницу, которая призналась, что расплатилась найденной банковской картой за еду и спиртное. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

По статье Уголовного кодекса ей грозит до шести лет за решеткой.

Управление регионального МВД предупреждает – если вы нашли смартфон, кошелек, банковскую карту или другие ценности, нужно предпринять все, чтобы найти их владельца и вернуть. Если вы воспользовались этим, наступит уголовная ответственность.