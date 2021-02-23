В Твери рабочий вывозил газовые баллоны с предприятия на такси

В Твери грузчик похитил оборудование и может сесть на два года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился директор одного из тверских предприятий по поводу того, что с производства пропало 10 баллонов с аргоном и кислородом. Сумму ущерба руководитель оценил в 25 тысяч рублей. Выяснилось, что имущество присвоил себе один из рабочих.

33-летний грузчик компании в течение месяца вывозил баллоны на такси. Сотрудник признался в содеянном и рассказал, что большую часть похищенного продал через интернет.

Возбудили уголовное дело. Теперь правонарушителю грозит до двух лет тюрьмы.