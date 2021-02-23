Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной Антонину Сорокину

Антонина Васильевна Сорокина отпраздновала вековой юбилей 23 февраля. Фото: ПТО

Антонина Васильевна Сорокина, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, 23 февраля 2021 года отпраздновала вековой юбилей - 100 лет.

Антонина Сорокина родилась в Рамешковском районе, деревне Высоково. До войны работала на трикотажном производстве, а в суровые военные годы рыла противотанковые рвы. После войны жила в Калинине. Трудилась в колхозе. У Антонины Сорокиной четверо детей, которые подарили ей пятерых внуков и семерых правнуков.

Поздравления Антонине Васильевне передал губернатор Игорь Руденя.

- Вы и Ваши товарищи спасли нашу страну и весь мир от фашизма. Ваше поколение победителей и сегодня является для нас примером мужества, безграничной преданности Отечеству, великим традициям нашего народа. Низкий вам поклон за мирное небо над нашей страной, - сказал в своем поздравлении глава региона.