В Тверской области за сутки подтверждено 150 новых случаев коронавируса

В Тверской области на 23 февраля второй день подряд 150 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области, по данным оперштаба, на утро 23 февраля 2021 года, выявлено еще 150 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 32 994 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 30 046 человек (+201 за последние сутки).

Под наблюдением врачей находится 2 341 больной (-57).

Умерло 607 человек (6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Твери. На 23 февраля в областной столице выявлено 10 443 (+59 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2284 (+5);

Вышневолоцкий городской округ 1870 (+7);

Ржев 1808 (+10);

Торжок 1467 (+3);

Кимры 1396 (+6);

Калининский район 1362 (+13).

Прививку от коронавируса сделали 43 686 жителей Тверской области, за последние сутки – 230 человек.

За весь период в регионе провели 580 285 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1460.