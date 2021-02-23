Автобус №227 временно изменил маршрут движения в Твери

Автобус №227 будет объезжать улицу Дарвина по улицам Коминтерна, Макарова и Спартака. Фото: Виктория ТУШКОВА

Автобус №227 (перевозчик - компания "СВТК") временно изменил маршрут движения в Твери. Он будет ходить в объезд улицы Дарвина, так же как и автобусы Верхневолжского АТП №№ 33, 2 и 202, о чем уже сообщала "КП"-Тверь".

Автобус №227 будет объезжать улицу Дарвина по улицам Коминтерна, Макарова и Спартака (далее - по обычному маршруту).

Сроки, на которые автобусы изменят свои маршруты, пока не называют. По предварительной информации, временные изменения в схемах движения автобусов связаны с ремонтом трубы на улице Дарвина в районе Дворца детей и молодежи.

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