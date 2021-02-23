23 февраля губернатор Тверской области Игорь Руденя возложил цветы к стеле «Город воинской славы»

В Твери губернатор Тверской области Игорь Руденя возложил цветы к стеле «Город воинской славы». Фото: ПТО.

23 февраля, в День защитника Отечества, в Твери у стелы «Город воинской славы», торжественно возложили цветы. В церемонии участвовали Губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, депутаты Государственной Думы РФ, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, юнармейцы.

Все присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Родины. Промаршировали военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

– Мы гордимся тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Родине. Сегодня их с честью продолжают солдаты и офицеры воинских частей Тверской области, сотрудники органов правопорядка, наших уникальных военных научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Тверская область вносит большой вклад в повышение обороноспособности нашей страны, в создание современных систем вооружений, не имеющих аналогов в мире, – отметил в поздравлении с Днем защитника Отечества губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, накануне глава региона вручил государственные и региональные награды тверским военнослужащим.