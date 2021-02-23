Три автобусных маршрута временно будут ходить в объезд улицы Дарвина в Твери

Временно изменены три автобусных маршрута, следующие через улицу Дарвина.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Твери временно изменены три автобусных маршрута перевозчика «Верхневолжское АТП», следующие через улицу Дарвина. Это автобусы №№ 33, 2 и 202, сообщает «Транспорт Верхневолжья».
Автобус №33 («Торговый центр «Глобус» - Мигалово»), при движении с проспекта Победы к площади Капошвара, временно будет объезжать улицу Дарвина по следующему участку: площадь Капошвара, проспект Чайковского, улица Коминтерна, улица Макарова, улица Спартака и далее по обычному маршруту.
Автобусы №№ 2 («Южный – Мигалово») и 202 («Мясокомбинат – Дмитровское») будут объезжать участок по улицам Коминтерна, Макарова и Спартака (далее по обычному маршруту).
В обратном направлении автобусы движутся по такому же маршруту.
Временно также изменил движение маршрут №227, обслуживаемый компанией "СВТК".
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