В Твери в День защитника Отечества весь день будут идти тематические мероприятия

В Твери 23 февраля проходят мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Фото: архив КП.

Во всех районах города 23 февраля возложат цветы к памятникам павшим защитникам Отечества. Также тверичане будут соревноваться на спортивных состязаниях и участвовать в познавательных викторинах. Соблюдая требования антикоронавирусных мер – защитные маски, антисептик и социальная дистанция.

В 09:30 церемония возложения пройдет на Мемориальном комплексе в честь экипажа танка Степана Горобца и на воинском захоронении на площади Ленина.

В 10:00 почтут память защитников Родины у стелы Город воинской славы на площади Пушкина рядом с областным Законодательным собранием, в это же время цветы понесут к Волынскому воинскому захоронению, к захоронению на улице Черкасская, в поселке Элеватор, на Смоленском захоронении на набережной реки Лазури, в поселках Мигалово и Сахарово.

С 13:00 до 15:00 будет работать выставка военной техники и полевая кухня рядом с цирком.

В школах, библиотеках и ДК запланированы военно-патриотические программы и концерты.

Состоятся спортивные соревнования по баскетболу, каратэ и автомобильным гонкам.

В 20:00 в Твери и Ржеве прогремит праздничный салют.

С более полной информацией можно ознакомиться на сайте Горадминистрации.

Большинство акций и торжеств пройдет в режиме «офлайн», т.е. на разных городских площадках.