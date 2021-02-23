"Новых успехов на службе великой России": Игорь Руденя поздравил с 23 февраля жителей Тверской области

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем защитника Отечества. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем защитника отечества. Свое приветственное слово глава региона начал с того, что отметил: верность долгу и мужество исторически присущи воинам тверской земли.

- Со времен святого благоверного князя Михаила Тверского, на протяжении многих веков воины нашего края в сражениях проявляли смелость и решительность, мужество и готовность отдать жизнь за Родину. Их безграничная верность долгу и родной стране являются ориентиром для всех поколений, - сказал губернатор.

Источник духовной мощи народа - патриотизм, добавил также Игорь Руденя и напомнил, что многое для сохранения исторической памяти было сделано в Тверской области. В Год памяти и славы под Ржевом был открыт памятник Советскому солдату. Посетить его смогли уже сотни тысяч людей. Признательность ветеранам за Победу - большая объединяющая сила.

- Мы гордимся тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Родине. Сегодня эти славные традиции с честью продолжают солдаты и офицеры воинских частей, дислоцированных в Тверской области, сотрудники органов правопорядка, наших уникальных военных научно-исследовательских институтов и учебных заведений, - сказал в завершение губернатор и пожелал всем мирного неба и новых успехов на службе великой России.

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