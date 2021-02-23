23 февраля в Твери перекроют несколько улиц

23 февраля в центре Твери перекроют несколько улиц. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В центре города на нескольких улицах нельзя будет проехать или припарковать автомобиль. Постановление опубликовали на сайте Администрации Твери.

С 09:30 до 11:00 перекроют улицу Советская – от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева, а также улицу Салтыкова-Щедрина – от улицы Советской до улицы Крылова.

Парковку запретят с 06:00 до 15:00 у дома 2 «а» на Тверской площади. С 18:30 до 20:30 на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской; на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля; на Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова.

Водители должны следовать временным дорожным знакам и искать пути объезда.