23 февраля на белорусском телеканале покажут премьеру фильма «Ржев. 500 дней в огне»

23 февраля на белорусском телеканале представят фильм «Ржев. 500 дней в огне». Фото: кадры из фильма «Ржев. 500 дней в огне».

В День защитника Отечества на белорусском телеканале покажут документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне». В нем собраны свидетельства и документы об одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Одна из главных тем фильма – рассказ о создании Ржевского мемориала.

В первую очередь лента расскажет о скульпторе Андрее Коробцове и архитекторе Константине Фомине, которые создали памятник Советскому солдату. Зритель увидит, как реализовывали проект – от замысла до воплощения.

Напомним, 30 июня прошла церемония открытия Ржевского мемориала, в которой участвовал президент страны.

– Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Фильм «Ржев. 500 дней в огне» повествует о Ржевской битве, которая в общей сложности длилась больше года. Город был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации до 3 марта 1943 года.