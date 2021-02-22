На дороги Тверской области для уборки снега выведено 250 единиц техники

250 единиц техники чистят дороги Тверской области Фото: администрация Твери

В Тверской области устраняют последствия снегопада, который прошел 21 и 22 февраля. На региональные и межмуниципальные дороги выведено 250 единиц техники. В первую очередь обрабатываются дороги с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности. Движение транспорта не затрудено.

Круглосуточная диспетчерская служба регионального Дорожного фонда контролирует ситуацию на дорогах. О затруднениях движения водители могут сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети Твери следует обращаться в администрацию города; федеральных трасс М-9 "Балтия", М-10 "Россия", Р-132 "Золотое кольцо" – в ФКУ Упрдор "Россия"; скоростной магистрали М-11 "Москва – Санкт-Петербург" – в ГК "Автодор"; улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации муниципальных образований.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!

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