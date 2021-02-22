В Твери ушла из жизни доктор медицинских наук Галина Хомулло

Ушла из жизни доктор медицинских наук Галина Хомулло Фото: ПТО

21 февраля ушла из жизни Заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор Тверского государственного медицинского университета Галина Васильевна Хомулло. Трудовой путь Галины Хомулло неразрывно связан с Тверским государственным медицинским университетом, начиная с 1954 года. Почти 50 лет Галина Васильевна возглавляла кафедру биологии. Стала основателем направления в современной молекулярной науке – регенерационной медицины, которая в последние годы получила всемирное признание и вызывает огромный интерес ученых.

- Это огромная потеря для отечественной медицинской науки, для Тверской области. Галина Васильевна посвятила свою жизнь важной и благородной цели, стала основательницей научной школы, внесла уникальный вклад в развитие здравоохранения Верхневолжья и всей России, - выразил соболезнования губернатор Игорь Руденя.

Галина Хомулло подготовила не одно поколение талантливых специалистов, которым передала не только знания, но и традиции доброго, чуткого и внимательного отношения к пациентам.

"КП"-Тверь" выражает соболезнвания родным и близким Галины Васильевны.