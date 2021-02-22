В Тверской области за сутки подтверждено 150 новых случаев коронавируса

В Тверской области подтверждено 150 случаев коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на утро 22 февраля 2021 года, выявлено еще 150 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 32 844 случая заражения COVID-19.
Выздоровели 29 845 человек (+203 за последние сутки).
Под наблюением врачей находятся 2398 больных (-53).
Умер 601 человек (0 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Твери. На 22 февраля в областной столице выявлено 10384 заболевших (+52 случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2279 (+7);
Вышневолоцкий городской округ – 1863 (+10);
Ржев – 1798 (+3);
Торжок – 1464 (+4);
Кимры – 1390 (+10);
Калининский район – 1349 (+7).
Прививку от коронавируса сделали 43 456 жителей Тверской области, за последние сутки - 268 человек.
За весь период в регионе проведено 578 825 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 215.
Графика: ПТО