В Западнодвинскую ЦРБ в Тверской области доставили 300 доз вакцины от коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: ПТО

В районах Тверской области продолжается вакцинация населения от COVID-19. На прошлой неделе в Западнодвинскую ЦРБ поступило 300 доз вакцины. С начала кампании в Западнодвинском муниципальном округе вакцинировалось 500 человек.

Всего, по данным на 22 февраля, в Тверской области от коронавируса привились 43 456 человек. По информации областного правительства, это 91% от общего количества вакцины "Спутник V", поступившей в регион. За минувшие сутки прививку сделали 268 местных жителей.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, до начала нового учебного года в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

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