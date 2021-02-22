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Пропавшая пять дней назад в Твери девушка вернулась домой

Полину Соловьеву искали с 17 февраля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пропавшая девушка вернулась домой в Твери

Пропавшая девушка вернулась домой в Твери

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Пропавшая 17 февраля Полина Соловьева из Твери вернулась домой. Об этом сообщило СУ СК РФ по Тверской области.

Ранее по факту исчезновения несовершеннолетней была организована доследственная проверка.

Следователем были опрошены родственники девушки, установлен круг друзей и знакомых, пропавшую искали по местам скопления молодежи и торговых центров.

Накануне вечером несовершеннолетняя вернулась домой. По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.