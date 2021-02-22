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15-летнюю жительницу Старицы ищут в Тверской области

Девушка ушла из дома и не вернулась
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Виктория Селицкая пропала 20 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Виктория Селицкая пропала 20 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Несовершеннолетняя жительница Старицы пропала 20 февраля. 15-летняя Виктория Селицкая ушла из дома и не вернулась.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По месту жительства девочки выезжал следователь и полицейские. Опрошены родственники и знакомые. Организованы поиски пропавшей. Всех, кто обладает информацией о Виктории Селицкой, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

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