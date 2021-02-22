15-летнюю жительницу Старицы ищут в Тверской области

Виктория Селицкая пропала 20 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Несовершеннолетняя жительница Старицы пропала 20 февраля. 15-летняя Виктория Селицкая ушла из дома и не вернулась.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По месту жительства девочки выезжал следователь и полицейские. Опрошены родственники и знакомые. Организованы поиски пропавшей. Всех, кто обладает информацией о Виктории Селицкой, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.