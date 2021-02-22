В Твери Александру Невскому посвятят песни, иконы и скульптуры

Объявлен творческий конкурс, посвященный Александру Невскому Фото: администрация Твери

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

По случаю памятной даты объявлен Всероссийский творческий конкурс. Граждане в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие и создать творческое произведение в номинациях: гимнографическое произведение, хоровое произведение, скульптура, живопись, икона на тему "А. Невский: святой, воин, дипломат".

Для участия в конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте конкурса и предоставить заявку на участие.

Срок подачи заявки – до 15 июля 2021 года.