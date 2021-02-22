В загородном отеле в Тверской области произошел пожар

Пожар произошел в бане Фото: vk.com/tver_podslushano

Пожар в загородном комплексе в Конаковском районе Тверской области произошел утром, 20 февраля. На место выехали спасатели МЧС.

Около двух часов пожарные ПСЧ №15 тушили горящую баню, которая является частью местного гостиничного комплекса.

Пострадавших нет. Угрозы другим постройкам не было.

- В результате пожара огнем повреждена кровля и внутренняя отделка по всей площади. Предположительная причина пожара – аварийная работа дымохода печи, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Ущерб устанавливается.

Видео с места ЧП появилось в группе "Подслушано Тверь и Тверская область" вечером, 21 февраля.

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