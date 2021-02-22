Водитель на "ВАЗе" не успел затормозить и сбил пешехода в Тверской области

Водитель не заметил женщину и наехал на нее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла 21 февраля в Кимрах на улице Урицкого около дома №81.

Как сообщило УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", поздно заметил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, не успел затормозить и наехал на женщину.

С травмой позвоночника пострадавшая была доставлена в больницу. Водитель трезвый.

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