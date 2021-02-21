Хозяев собак, терроризирующих деревню Глазково под Тверью, привлекут к ответственности

Корреспондент "КП"-Тверь" познакомился с несколькими псами лично. К счастью, вели себя они спокойно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Хозяев собак, терроризирующих деревню Глазково под Тверью, должны привлечь к ответственности.

Как сообщает в соцсети группа "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово", троих владельцев псов, отпускающих питомцев на самовыгул, вызвали в местную администрацию для составления протокола. Им грозит штраф. Чиновники также просят сообщать о хозяевах, которые оставляют собак без присмотра.

"КП"-Тверь" уже рассказывала читателям о проблеме с бесконтрольными собаками в деревне Глазково (Михайловское сельское поселение, Калининский район). Стая псов, возглавляемая домашними собаками "на самовыгуле", убивала кошек и вела себя агрессивно.

Корреспондент "КП"-Тверь" побывал в Глазково и узнал подробности происходящего. Местная жительница сообщила: у всех собак из агрессивной стаи есть хозяева. Они отпускают питомцев свободно гулять по деревне.

18 февраля жители написали коллективное письмо с жалобой на опасную ситуацию в администрацию Михайловского сельского поселения. А "КП"-Тверь" дозвонилась до исполняющего обязанности главы администрации Михайловского сельского поселения Михаила Гелевера, который сообщил, что знает о проблеме и прорабатывает вопрос о привлечении к ответственности хозяев собак.

Хочется верить, что совместные усилия жителей Глазково и "КП"-Тверь" возымеют результат.

Нерадивых хозяев опасных псов могут наказать штрафом за нарушение правил благоустройства, где есть пункт о выгуле домашних животных. Ситуацией, кстати, заинтересовались и следственные органы: Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Ее результаты пока не оглашались.