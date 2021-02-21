В Твери четверо суток разыскивают 16-летнюю девушку, которая уже не раз уходила из дома

Пропала 16-летняя девушка. Фото: СУ СКР по Тверской области.

В Твери вот уже пятый день разыскивают подростка - Полину Соловьеву. Девушке полных 16 лет. Она не появлялась дома с 17 февраля.

По факту ее исчезновения проверку организовал Заволжский межрайонный следственный отдел СКР по Тверской области. Следователи пообщались с родней пропавшей. Специалисты устанавливают, с кем в последнее время Полина поддерживала дружбу, проверяют торговые центры и другие места, где любит проводить время молодежь.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области, девушка ранее уже неоднократно уходила из дома, но возвращалась сама.

Всех, кому что-то известно о том, где может быть Полина Соловьева, просят сообщить по телефону: 8-930-179-00-69.

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