Почетный гражданин Твери, фронтовик Иван Кладкевич представил в Музее Калининского фронта свою книгу

В книге ветерана «Гвардии рядовой Великой Отечественной» - его воспоминания о войне. Фото: ПТО.

Почетный гражданин Твери и Тверской области, прошедший Великую Отечественную фронтовик Иван Кладкевич представил в Музее Калининского фронта свою книгу.

В книге ветерана «Гвардии рядовой Великой Отечественной» - его воспоминания о войне. Там описаны встречи и события, оставившие след в памяти, собраны фото-материалы.

Книга Ивана Евгеньевича была представлена им 21 февраля на мероприятии «Непобедимая и легендарная», организованном в преддверии празднования Дня защитника Отечества и посвященном 102-летию образования РККА - Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Ранее свой труд Иван Кладкевич уже презентовал на Неделе тверской книги.

-Эта книга – история моего поколения: как мы росли, учились, работали и защищали Родину. Была задача сделать книгу, чтобы люди помнили, что кто-то воевал для того, чтобы сейчас все жили хорошо. Тысячи людей воевали таких, как я. И чтобы о них помнили, я и написал эту книгу, – рассказал тогда ветеран.

В Музее Калининского фронта сейчас также экспонируется выставка «Детство, опаленное войной».

На презентацию книги пришли военнослужащие и сотрудники ЦНИ НИЦ Минобороны России. Фото: ПТО.

СПРАВКА "КП"

Музей Калининского фронта находится под Тверью в поселке Эммаусс, там, где 5 декабря 1941 года наши войска прорвали оборону фашистских войск, начав контрнаступление Красной Армии под Москвой. Музей был открыт в 2005году, к 60-летию Победы. В нем есть два экспозиционных, выставочный и лекционный залы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.