В ДТП на Эммаусской эстакаде под Тверью пострадал 4-летний мальчик

Ребенка перевозили в детском кресле. Фото: Виктория РЫЖКОВА

В ДТП в Калининском районе под Тверью пострадал 4-летний мальчик. Авария произошла на Эммаусской эстакаде 21 февраля.

Женщина-водитель за рулем "Пежо" не справилась с управлением и врезалась в автомобиль "Шевроле". В ДТП пострадал маленький пассажир "Пежо" - мальчик четырех лет.

По сообщению Управления ГИБДД по Тверской области, ребенка перевозили по правилам - на заднем сидении авто и в детском удерживающем устройстве.

По имеющейся информации видимых повреждений у ребенка нет, под вопросом - сотрясение головного мозга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.