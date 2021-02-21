В ДТП на Эммаусской эстакаде под Тверью пострадал 4-летний мальчик

Ребенка перевозили в детском кресле.
Фото: Виктория РЫЖКОВА
В ДТП в Калининском районе под Тверью пострадал 4-летний мальчик. Авария произошла на Эммаусской эстакаде 21 февраля.
Женщина-водитель за рулем "Пежо" не справилась с управлением и врезалась в автомобиль "Шевроле". В ДТП пострадал маленький пассажир "Пежо" - мальчик четырех лет.
По сообщению Управления ГИБДД по Тверской области, ребенка перевозили по правилам - на заднем сидении авто и в детском удерживающем устройстве.
По имеющейся информации видимых повреждений у ребенка нет, под вопросом - сотрясение головного мозга.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.