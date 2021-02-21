На М-10 в Тверской области машина влетела в отбойник, пострадали водитель и 13-летний ребенок

ДТП произошло на 241-м километре трассы М-10. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП, в котором пострадали ребенок и взрослый, произошло на 241-м километре трассы М-10 в Тверской области 21 февраля. Легковушка "Hyundai Solaris", двигаясь в направлении Москвы, влетела в дорожный отбойник - водитель не справился с управлением во время перестроения. После наезда на отбойник, машина врезалась в попутный грузовик.

В аварии пострадали двое: водитель "Хендая" и его пассажир, мальчик тринадцати лет. У водителя рваная рана лба, какие травмы у мальчика - не сообщается. По информации областной Госавтоинспекции, ребенок ехал в машине на заднем сидении, был пристегнут.

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