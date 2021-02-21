В Тверской области за сутки подтвержден 151 новый случай коронавируса

За последние сутки в Тверской области проведено 2445 лабораторных тестов на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 21 февраля в Тверской области подтверждено 32 694 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки заболел 151человек.

Выздоровели с начала пандемии 29 642 человека (+202 за последние сутки). На изоляции под наблюдением врачей сейчас находится 2451 больной (-53 за последние сутки).

Скончался от коронавируса 601 человек (+2 новые смерти за сутки).

Тестирование на COVID-19 продолжается. К утру 21 февраля проведено 577 610 лабораторных тестов. (+2445 за сутки).

Прививку от коронавируса к настоящему моменту получили 43188 человек, за последние сутки вакцинированы 1035 граждан.

По прежнему лидером по заболеваемости является Тверь. На 21 февраля в столице Верхневолжья выявлено 10332 заболевших (+47 случаев за последние сутки).

В лидерах по распространению заболевания также остаются:

Конаковский район – 2272 (+8);

Вышневолоцкий городской округ – 1853 (+9);

Ржев – 1795 (+8);

Торжок – 1460 (+1);

Кимры – 1380 (+4);

Калининский район – 1342 (+10).

В остальных муниципалитетах зарегистрировано меньше тысячи заболевших с начала пандемии. Ниже смотрите подробную карту распространения коронавируса:

Графика: ПТО

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