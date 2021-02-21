В Тверской области мужчины на лыжах косили траву с помощью бензокосилок

Косари в сигнальных жилетах косили траву зимой в Тверской области. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/vvvolochke/Валера Григорьев

Смешное видео появилось в сети: мужчины в оранжевых сигнальных жилетах и на лыжах косят бензокосилками высокую траву. Происходит это, судя по всему, где-то под Вышним Волочком Тверской области.

Видео (смотрите ролик ниже) опубликовано в паблике "Вышний Волочек". Закадровый комментарий сообщает, что одного из косарей зовут Гриша.

- Кто не видел еще: зимой железнодорожники кусты вырубают... Еще и на лыжах! - говорит автор видоеролика.

Видео активно комментируют подписчики. Кто-то возмущен абсурдностью происходящего, а кое-кто нашел логическое объяснение: мужчины просто окашивают болото. Действительно, в России с древних времен было принято выкашивать камыш и прочую высокую болотную растительность именно зимой. Летом там стоит вода, и к месту подобраться будет уже невозможно.

А скашивать камыш было всегда необходимо - как для хозяйственных нужд, так и для расчистки территории. Это растение расползается широко, словно сорняк, не давая расти чему либо еще и губя займища - заливные луга, расположенные в пойме рек.

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