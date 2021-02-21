В пожаре на набережной Лазури в Твери погибли мужчина и женщина

Следователи и криминалисты в сотрудничестве с полицией и МЧС обследовали место трагедии. Фото: ГУ МЧС по Тверской области, СУ СКР по Тверской области.

Унесший две жизни пожар в квартире на набережной Лазури в Твери произошел в ночь на 21 февраля. Информация о задымлении поступила на пульт пожарных в 01:22. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили в квартире тлеющую постель.

Пожар был ликвидирован быстро: в 01:44 объявили локализацию пожара, а в 01:46 - полную ликвидацию.

Тела погибших были найдены пожарными МЧС в ходе тушения. По сообщению регионального СК, погибшие - мужчина 1964 года рождения и женщина 1969 года рождения.

Следователи и криминалисты в сотрудничестве с полицией и МЧС обследовали место трагедии. В следственной управлении СКР по Тверской области организована проверка по факту произошедшего, назначены медико-криминалистические экспертизы.

Пока предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.

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