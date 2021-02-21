Под особую охрану попали еще около 4000 гектаров в Тверской области

Теперь на этих территориях официально нельзя рубить лес. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ООПТ - особо охраняемые природные территории. Таких в Тверской области стало больше: 20 февраля на заседании президиума регионального правительства были утверждены границы еще десяти особо охраняемых территорий регионального значения.

Площадь территорий, взятых под особую охрану - более 3,9 тысяч гектаров. Они находятся в пяти районах: Бежецком, Лихославльском, Рамешковском, Спировском и Торопецком.

Теперь на этих территориях официально нельзя рубить лес (кроме специальных хозяйственных мероприятий), а также запрещено делать все, что может привести к загрязнению, в том числе складировать опасные отходы, минеральные удобрения, сбрасывать сточные воды.

Напомним, кроме ООПТ регионального значения, в нашем регионе есть и особо охраняемые территории федерального значения. Это Центрально-лесной биосферный заповедник в Нелидовском районе и национальный парк «Завидово».

Особо охраняемых территорий областного значения у нас теперь 992. Это государственные заказники (их более пятисот), более четырехсот памятников природы и ботанический сад.

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