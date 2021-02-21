В Твери задержан перекупщик наркотиков, сбывавший запрещенные вещества в крупном размере

Во время задержания при наркоторговце оказалось 18 свертков с веществами. Фото: УМВД РФ по Тверской области.

Сотрудники наркоконтроля УМВД по Тверской области задержали в Твери перекупщика наркотиков. 32-летний житель областного центра приобретал запрещенные вещества оптом, расфасовывал их на мелкие партии и перепродавал через так называемые закладки.

Наркоторговца задержали на окраине Твери, в парковой зоне. При нем оказалось 18 свертков с веществами. Экспертиза показала, что это были популярный алкалоид растительной природы (1,06 грамма), а также наркотический полусинтетический продукт психоактивного действия (1,6 грамма).

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1). Наркоторговцу может грозить до 20 лет лишения свободы. Сейчас он задержан, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области. Правоохранители устанавливают каналы поставки наркотиков в Тверь.

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