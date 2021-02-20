Несколько улиц в центре Твери перекроют 23 февраля

Движение ограничат на нескольких улицах Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В центре Твери 23 февраля запретят движение и парковку транспорта. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Так, с 9:00 до 11:00 утра будет перекрыта улица Советская, на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева, а также улица Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

Парковку запретят с 6:00 утра до 15:00 у дома 2А на Тверской площади. С 18:30 до 20:30 мин.: на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской; на набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля; на Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова.

Водителям при планировании маршрута необходимо следовать временными знаками дорожного движения.

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