Жителя Вышнего Волочка Тверской области подозревают в изнасиловании малолетней девочки

В Вышнем Волочке арестован педофил Фото: Виктор Пилицкий

Постановлением Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области житель Вышнего Волочка взят под стражу по обвинению в педофилии.

Органами предварительного следствия по факту совершения насильственных действий сексуального характера и изнасилования малолетней потерпевшей мужчине предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Обстоятельства уголовного дела следствием не разглашаются.

Постановление об аресте обвиняемого еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Расследование уголовного дела продолжается.

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