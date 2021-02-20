Жителя Вышнего Волочка Тверской области подозревают в изнасиловании малолетней девочки

В Вышнем Волочке арестован педофил
Фото: Виктор Пилицкий
Постановлением Вышневолоцкого межрайонного суда Тверской области житель Вышнего Волочка взят под стражу по обвинению в педофилии.
Органами предварительного следствия по факту совершения насильственных действий сексуального характера и изнасилования малолетней потерпевшей мужчине предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Обстоятельства уголовного дела следствием не разглашаются.
Постановление об аресте обвиняемого еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Расследование уголовного дела продолжается.
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