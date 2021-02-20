В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 153 человека Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии, по данным на 20 февраля, выявили 32543 случая заражения COVID-19 (+153 за сутки).
Выздоровели 29 440 человек (+203 за последние сутки).
Изолировано 2504 больных (-56).
Умерли 599 человек (+6 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 20 февраля в областной столице выявлено 10285 заболевших (+40 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2264 (+12);
Вышневолоцкий городской округ – 1844 (+9);
Ржев – 1787 (+8);
Торжок – 1459 (+4);
Кимры – 1376 (+1);
Калининский район – 1332 (+2).
Прививку от коронавируса сделали 42 153 жителя Тверской области, за последние сутки - 2 038 человек.
За весь период в регионе проведено 575 165 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 673.
Графика: ПТО