В Тверской области за сутки от коронавируса привились 2 038 человек

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения. По данным на 20 февраля, прививку от коронавируса сделали 42 153 человека. За вчерашний день, 19 февраля, вакцину получили 2 038 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 36 590 вакцинированных гражданах.

Сделать прививку можно в 38 пунктах вакцинации. Их адреса и телефоны смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Накануне выездная бригада из Нелидовской ЦРБ работала в Бельском районе, где провела вакцинацию местных жителей от COVID-19. В район было доставлено 70 доз вакцины.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

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