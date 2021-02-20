Ветеран Великой Отечественной войны Мария Макарова отмечает 100-летний юбилей в Твери

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Макарова отмечает 100-летний юбилей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

20 февраля 100-летний юбилей отмечает жительница Твери, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Мария Ивановна Макарова. С юбилеем ветерана поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Ваше поколение – это особая гордость России. Всей своей жизнью, ратным и мирным трудом Вы показали, как нужно любить свою Родину, работать ради её блага, бороться за свободу и мир. Низкий Вам поклон за подвиг, за силу русского характера, которые позволили нашей стране одолеть врага, покорившего многие народы, – отметил в поздравлении глава региона.

Мария Ивановна родилась в деревне Дудинец Рамешковского района. После школы поступила в Новгородский педагогический институт. Но из-за войны учебу пришлось оставить.

В годы войны Мария Макарова трудилась на селе, потом работала на предприятии "Химволокно" и в других организациях города Калинина.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям и желает Марии Ивановне крепкого здоровья.