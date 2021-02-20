Выставка скульптора, автора Ржевского мемориала Советскому солдату Андрея Коробцова открылась в Тверской области

Часть экспозиции посвящена балету Фото: vk.com/vistavocnyzal

19 февраля в Ржевском выставочном зале состоялось открытие персональной выставки "Рубежи" российского скульптора, автора Ржевского мемориала Советскому солдату Андрея Коробцова.

Андрей Коробцов – автор более 200 работ, включая 40 памятников. В 2010 году он совместно с архитектором Константином Фоминым основал в Москве архитектурно-скульптурную мастерскую. Среди наиболее значимых работ мастерской – памятник русской княгине Ольге Константиновне Романовой в греческом городе Салоники, монумент Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову в Грозном, конный памятник генералу от инфантерии Пётру Котляревскому на набережной Феодосиии другие.

25-метровую бронзовую скульптуру советскому солдату мастера создавали два года. Монумент был открыт 30 июля 2020 года в Ржеве.

На выставке посетители смогут увидеть многие творения скульптора в миниатюре. Часть экспозиции посвящена балету.

Выставка будет работать до 4 апреля на улице Карла Маркса, 53/4.