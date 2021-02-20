Жилищные права сироты защитила прокуратура в Тверской области

Прокуратура восстановила права сироты на жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру Кесовогорского района обратился молодой человек, оставшийся без попечения родителей.

В ходе проверки установлено, что территориальным отделом социальной защиты населения в 2017 году принято решение о внесении заявителя в список детей-сирот, нуждающихся в жилье. Однако по достижении совершеннолетия заявитель в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 2021 год, не включен.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд об обязании предоставить заявителю жилое помещение в 2021 году. Судом на Министерство социальной защиты населения Тверской области, администрацию Кесовогорского района Тверской области возложена обязанность предоставить сироте жилое помещение.

Решение суда не вступило в законную силу.