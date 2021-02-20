Четыре населенных пункта остались на сутки без света в Тверской области

Жители четырех населенных пунктов оставались без света более суток Фото: архив "КП"

Прокуратурой Западнодвинского муниципального округа Тверской области в ходе проверки установлено, что из-за непогоды жители четырех населенных пунктов более чем на сутки стались без электричества. В 238 домах, в которых проживает 946 человек, в том числе 127 детей, света не было более 24 часов, что является нарушением законодательства об электрорэнергетике в части обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей.

- Причиной нарушения сроков восстановления электроснабжения явилось несвоевременное выполнение ремонта воздушных линий, замены опор, расчистки просек Западнодвинскими районными электрическими сетями, - сообщили в прокуратуре резальтаты проверки.

За нарушение нормативов руководитель ресурсоснабжающего предприятия оштрафован, еще одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.